Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел закрытую встречу с лидерами стран «Большой семерки» на полях саммита во французском Эвиане. Как сообщает New York Post, основным предметом обсуждения стал конфликт на Украине.

По данным газеты, перед началом встречи французский лидер Эммануэль Макрон лично встретил Зеленского у входа в отель «Рояль» и обнял его. Они обсудили, как выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против дальнейшей помощи Киеву. На вопрос о двусторонней встрече с Трампом, Зеленский, вероятно, ответил отрицательно.

В Белом доме также заявили, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, но не исключили краткого разговора в кулуарах. Как известно, хозяин Белого дома не присутствовал на закрытой встрече Зеленского с лидерами стран G7.

16 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на южном берегу Женевского озера стартовал саммит лидеров стран «Большой семерки». Встреча, которая продлится до 17 июня, собрала глав государств-членов G7 — США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза.

Немногим ранее Зеленский заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки». По его словам, Киев направил соответствующее приглашение в Москву, но ответа пока не получил.

Стоит отметить, что в Москве никогда не отказывались от возможности встречи президента Путина и Зеленского. Однако, как уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такой диалог будет продуктивным лишь на этапе завершения переговоров. Он также подчеркивал, что Киев пока не демонстрирует готовности к мирному урегулированию.