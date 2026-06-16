ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров о картельном сговоре на бирже

Нефтетрейдеры регулярно скупали на торгах весь запланированный к продаже объем топлива ради большой прибыли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров - «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». Компании подозреваются в сговоре на биржевых торгах. Об этом заявили в ведомстве.

В ходе внеплановых выездных проверок ФАС выявила признаки координации между организациями при заключении биржевых сделок. По данным службы, компании действовали сообща с целью извлечения крупного дохода.

«В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», - уточнили в ФАС.

Как установило ведомство, фигуранты дела регулярно скупали на торгах весь запланированный к продаже объем топлива. Это лишало добросовестных участников рынка возможности приобретать нефтепродукты. Подобная схема напрямую влияла на формирование цен на бензин и дизельное топливо.

Если вина компаний будет доказана, то им грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Немногим ранее сообщалось, что ФАС провела проверку тарифов на тепло- и водоснабжение в 84 регионах России. Нарушения были обнаружены в 65 субъектах.