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НовостиНаука16 июня 2026 9:01

«Весом с чайную ложку соли»: в Нигерии случайно обнаружили летучую мышь, которую не видели в дикой природе более 50 лет

Считавшуюся вымершей крошечную летучую мышь заново нашли в Нигерии
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Считавшуюся вымершей крошечную летучую мышь заново нашли в Нигерии. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Считавшуюся вымершей крошечную летучую мышь заново нашли в Нигерии. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В нигерийском заповеднике Афи биолог Ироро Танши совершила открытие, которое перевернуло представления ученых. Она заново обнаружила короткохвостую круглолистную летучую мышь, считавшуюся вымершей с 1970-х годов, пишет The Guardian.

В 2016 году во время полевой экспедиции Танши заметила среди пойманных особей одну необычную — с большими ушами. Определитель подтвердил, что это Hipposideros curtus, вид, который не встречался в дикой природе более 50 лет.

Зверька, который весит как чайная ложка соли, отличает необычная внешность: крошечные глаза и крупный причудливо изогнутый нос. Этот нос позволяет ей использовать эхолокацию и уверенно передвигаться в полной темноте, что не свойственно более крупным крыланам.

Как писал KP.RU, ранее в южной части Индийского океана китайские ученые обнаружили древнейшее «кладбище» китов возрастом более 5 млн лет. На территории длиной 1200 км найдено около 500 скелетов.