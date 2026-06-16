В России составили рейтинг лучших вузов страны: где учиться престижней всего

МГУ и Бауманка возглавили рейтинг лучших вузов РФ по версии RAEX Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало на своем сайте ежегодный список 100 лучших вузов России. Первое место в рейтинге уже традиционно занял Московский государственный университет имени Ломоносова, который удерживает эту позицию с 2012 года.

Вторую строчку занял МГТУ имени Баумана, третью — Московский физико-технический институт. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ. Состав первой двадцатки не изменился, однако три вуза улучшили свои позиции.

Высшая школа экономики вернула себе шестое место, сместив на седьмую строчку МГИМО. РАНХиГС поднялся на восьмое место, а Сеченовский университет — с 15-го на 11-е. При этом Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого опустился с восьмого на девятое место.

Всего в рейтинге учитывается 45 показателей по трем направлениям: качество образования (50%), востребованность выпускников работодателями (30%) и научно-исследовательская деятельность (20%). Больше половины вузов из топ-100 расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Рособрнадзор направил предупреждения 19 вузам. Предостережения получили, в частности, Российский университет дружбы народов, Московский институт предпринимательства и права, Казанский институт финансов, экономики и информатики, а также другие образовательные учреждения.