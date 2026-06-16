500 богатейших людей мира заработали рекордные 336 млрд долларов за один день. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Почти по всем показателям понедельник, 15 июня, стал выдающимся днем для самых богатых людей мира. За день 500 богатейших людей мира заработали рекордные 336 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что к концу торгов на Нью-Йоркской бирже состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 336 миллиардов долларов. Больше такого показателя за всего один день не удавалось достигнуть никогда. Таким образом, их совокупное состояние достигло рекордных 13,3 триллиона долларов.

Так крупно заработать удалось благодаря росту фондовых индексов на сообщениях о мирной сделке между США и Ираном. На этих новостях американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9% и обновил исторический максимум.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал имя "самого богатого" человека в Европе. У него есть одна привычка — постоянно просить денег. Речь идет о главаре киевского режима Владимире Зеленском.