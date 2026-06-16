ВС РФ освободили 120 зданий от украинских боевиков в Константиновке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные в Константиновке ведут наступление, освободив 120 зданий от украинских сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы Южной группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий», — отмечается в сообщении от военного ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что Константиновка — один из ключевых укрепрайонов ВСУ в ДНР. Российские военные каждый день шаг за шагом освобождают новые территории на этом направлении. Отмечается, что им помогают местные жители, которые остались ждать российскую армию. Мирные жители бойцам ВС РФ передают еду и воду, хотя российские военные в этом не нуждаются.