Приносят еду и воду: стало известно, как мирные жители помогают бойцам ВС РФ в Константиновке

Российский военный рассказал, как жители Константиновки помогают бойцам ВС РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители города Константиновка в ДНР помогают российским военнослужащим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

«Один раз ко мне на точку [в Константиновке] зашли мирные жители, ну, ребята, соответственно, они же там у меня все сидят на полной боевой, так сказать, "пружина сжата". Они с этими местными, разговорились, поговорили, те им дали, принесли воды, еды, сами принесли воды», - рассказал Крупный агентству.

Ранее Крупный рассказал, как успешное продвижение российских бойцов из группировки «Юг» в Константиновке нанесло моральный удар по украинским военным.

Тем временем ВС РФ прошли один из самых сложных этапов в освобождении Константиновки. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, взятие Константиновки в ДНР позволит российским военным усилить движение в Славянско-Краматорском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.