Минобороны РФ сообщило об успешной операции в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Войска России выбили украинских боевиков из церкви Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, противник использовал религиозный объект в военных целях. Очистив здание от ВСУ, российские подразделения продолжили выполнение боевых задач в городе.

«Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери», - следует из сводки.

В настоящий момент наши бойцы развивают наступление в западном направлении. Украинские подразделения в этом районе утратили организованность и действуют разрозненными группами. Российские батальоны планомерно уничтожают остатки сил врага, укрепляя свои позиции на донецком направлении.

Немногим ранее армия РФ освободила поселок Артема в ДНР. За миссию отвечала группировка «Юг».