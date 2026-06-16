Стармер пригрозил усилить давление на РФ за якобы удар по Киево-Печерской лавре. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер Кир Стармер начал угрожать усилением давления на Россию за якобы российский удар по Киево-Печерской лавре в Киеве. Со своими грозными заявлениями политик выступил в соцсети Х.

Стармер отметил, что именно из-за таких атак он объявил о введении санкций против судов, финансов и лиц, которые поддерживают российскую экономику и угрожают безопасности Европы.

«Мы будем усиливать давление на Путина и его окружение до тех пор, пока российская военная машина не будет остановлена и на нашем континенте не вернется мир», - заявил Стармер.

Ранее сообщалось, что страны ЕС продолжают политику давления на России. Стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против РФ. Они включают 43 позиции.

Накануне в Минобороны России заявили, что в Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. Российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Тем временем Вооруженные силы Украины активно бьют по гражданской инфраструктуре России. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что удар украинской армии по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления.