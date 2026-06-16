Песков прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точные сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не определены. При этом в Кремле подчеркнули готовность принять американских представителей в любое время.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер вновь посетят Россию в ближайшее время. По его словам, соответствующая договорённость была достигнута после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Кремле также отметили, что контакты между российской и американской сторонами продолжаются по существующим каналам, несмотря на отсутствие согласованной даты предстоящего визита.