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НовостиПолитика16 июня 2026 9:34

Кремль сообщил о подготовке Путина к саммиту Россия — АСЕАН в Казани

Песков: Путин проведет марафон встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани. Об этом в разговоре с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на полях саммита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков 16 июня выступит с брифингом для СМИ, где уточнил детали предстоящих переговоров Владимира Путина.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию установления диалоговых отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. В мероприятии примут участие лидеры 11 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как писал KP.RU , ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.