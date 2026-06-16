Кремль сообщил о подготовке Путина к саммиту Россия — АСЕАН в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани. Об этом в разговоре с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на полях саммита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков 16 июня выступит с брифингом для СМИ, где уточнил детали предстоящих переговоров Владимира Путина.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию установления диалоговых отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. В мероприятии примут участие лидеры 11 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как писал KP.RU , ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.