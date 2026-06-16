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НовостиПолитика16 июня 2026 9:35

Песков: Путин не получал никакого приглашения на встречу стран G7

В Кремль не поступало приглашение для Путина на саммит лидеров «Большой семерки»
Арина СЕРОВА
В Кремль не поступало приглашение для Путина на саммит лидеров «Большой семерки»

В Кремль не поступало приглашение для Путина на саммит лидеров «Большой семерки»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Никакого официального обращения в адрес российского президента Владимира Путина с приглашением на саммит G7 не поступало в Кремль. Об этом сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе беседы сотрудники СМИ поинтересовались, был ли приглашен глава государства на саммит «Большой семерки». Как известно, мероприятие проходит 16 июня во французском городе Эвиан-ле-Бене. Представитель Кремля дал отрицательный ответ.

«Конечно же, не было», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее KP.RU сообщал, что на полях саммита G7 президент США Дональд Трамп поднял тему урегулирования украинского конфликта. Политик уточнил, что для начала хочет разобраться с войной на Ближнем Востоке. Как только этот вопрос будет решен, он сразу же приступит к мирному процессу по Украине.