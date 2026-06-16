Трамп заявил о планах сосредоточиться на Украине после завершения войны в Иране Фото: REUTERS.

После разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сфокусируется на украинском урегулировании. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Теперь, когда с (конфликтом с Ираном - Прим. Ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на (Украине - Прим. Ред.), посмотрим, сможем ли мы это сделать», - заявил глава Белого дома.

Напомним, 14 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Официальным поводом для звонка, конечно же, стал юбилей президента США, которому 14 июня исполнилось 80 лет.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов оказать воздействие на Евросоюз и Киев в вопросе урегулирования на Украине. Так президент США сказал в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Ушаков добавил, что Трамп пообещал повлиять на европейских партнеров киевского режима в ходе саммита G7. Мероприятия пройдут с 15 по 17 июня. Встреча организована Францией.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил готовность США содействовать разрешению украинского конфликта.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время. Российская и американская стороны пришли к такому решению после по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог Юрий Самонкин отметил, что визит Уиткоффа может стать шагом, который вернет Вашингтон к украинскому вопросу. Наверняка пройдут встречи с дипломатами и будете нарисована реальная картина происходящего, Белый дом сможет увидеть, что киевский режим творил в отсутствие пристального внимания.

Вместе с тем, посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев добавил, что оценить вероятность встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС в Китае пока сложно.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вероятность встречи Путина и Трампа этим летом составляет 50%.