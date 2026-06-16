ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за передачу данных об учебных организациях

Завербованная СБУ гражданка России собирала данные об учебных организациях в Крыму и ЛНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму задержана россиянка, подозреваемая в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Она собирала и передавала сведения о научных и учебных организациях, расположенных на полуострове и в ЛНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1967 г. р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы», - отмечено в заявлении.

Как установили следователи, уроженка бывшей Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы. Куратор из вражеских спецслужб поставил ей задачу собирать информацию об учреждениях, к которым она имела доступ по роду своей деятельности. Полученные сведения она на регулярной основе передавала противнику. В отношении фигурантки уже возбуждено уголовное дело.

KP.RU прежде сообщал, что ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны. Его планировал совершить иностранец, завербованный СБУ. Задержание мужчины провели в Московском регионе.