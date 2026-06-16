В музее «Обороны Севастополя» рассказали, смогут ли восстановить поврежденную из-за обстрела ВСУ панораму Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Карельские специалисты создали цифровую копию музея «Оборона Севастополя», которая поможет воссоздать панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У этой трагедии есть еще одно — цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя», — говорится в Telegram-канале главы Карелии. Таким образом стала известна судьба легендарного полотна «Оборона Севастополя», которое было уничтожено из-за действий ВСУ.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим не случайно выбрал целью своего удара гражданский объект. Отмечается, что в музее готовились к выставке, главным экспонатом которой должна была стать панорама «Оборона Севастополя».