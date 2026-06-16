Трамп: Мирная сделка запрещает Ирану иметь ядерное оружие

Трамп назвал сделку США и Ирана хорошей и справедливой Фото: REUTERS.

Готовящаяся мирная сделка между США и Ираном запретит Тегерану разрабатывать и иметь собственное ядерное оружие. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Как уточнил глава Белого дома, утверждение соглашения между государствами перешло на второй этап. Политик считает, что данный документ является хорошим и справедливым для всех сторон конфликта. При этом детали второго этапа переговоров он пока не раскрывает.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. <...> Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего с ним не будут делать. А если они захотят что-то сделать с ним, то пострадают от невероятных последствий», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» сообщал, что сразу после урегулирования войны на Ближнем Востоке он займется конфликтом на Украине.