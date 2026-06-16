Раскрыты подробности убийства художника Скрепецкого в Польше

Польская прокуратура сообщила, что в художника Скрепецкого выстрелили пять раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Польская прокуратура совместно с полицией 16 июня, во вторник, раскрыла журналистам новые подробности убийства художника из России Семена Скрепецкого в Польше. Настоящее имя художника — Роберт Кузовков.

15 июня утром в городе Белая Подляска на тротуаре в жилом комплексе к 44-летнему российскому художнику подошел неизвестный мужчина и сделал три выстрела из короткоствольного оружия. Когда Скрепецкий упал на землю, нападавший приблизился к нему и сделал еще пару контрольных выстрелов.

Предварительный осмотр тела выявил пять входных отверстий и два выходных в верхней части грудной клетки и голове. Вскрытие запланировано на 17 июня. На месте преступления обнаружены гильзы и один патрон калибра 9 миллиметров.

Ранее KP.RU писал, что по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого задержан гражданин Белоруссии. Польская прокуратура уточнила, что задержанных было двое. Их связь с убийством пока выясняется.