Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев огласил неожиданную причину отставки премьера Великобритании Кира Стармера. Он заявил, что помощь в этом вопросе была неземная, по его словам, помогли «инопланетяне». Об этом представитель Кремля рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«Уважаемые «Инопланетяне», спасибо вам за вашу работу над отставкой Стармера: его министры уходят в отставку, британская молодежь младше 16 лет ненавидит его больше, чем взрослые, он делает лейбористов неспособными победить на выборах, а его стремление к цифровым удостоверениям личности оборачивается против него. Но являются ли его безумные решения единственным реальным способом добиться его отставки?» — написал Дмитриев в социальной сети.

Ранее KP.RU сообщил, что, несмотря на свое шаткое положение в парламенте, Стармер продолжает политику русофобии. Вместо того, чтобы заниматься проблемами Великобритании, он заявляет о новых санкциях против России.