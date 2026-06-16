Диане Шурыгиной грозит до шести лет тюрьмы по делу о распространении порнографии

Диану Шурыгину подозревают в распространении порнографии. Фото: Личная страничка в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Блогер и бывшая участница популярных ток-шоу Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) стала фигурантом уголовного дела. Девушку подозревают в незаконном распространении порнографических материалов. В рамках расследования в ее жилье уже прошли обыски. Это следует из картотеки судов Москвы.

Согласно судебным материалам, Шляниной инкриминируется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

Официальной информации об избрании Шляниной меры пресечения на данный момент нет. Максимальное наказание, предусмотренное вменяемой ей статьей, составляет от двух до шести лет лишения свободы.

Диана Шурыгина получила широкую скандальную известность в 2017 году после серии выпусков ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждалось совершенное в отношении нее преступление. Позже она занялась блогерством, развивая свои аккаунты в социальных сетях. Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в ее квартире прошел обыск.