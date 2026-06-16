Прикус, воспаление и кариес: скрытые причины головной боли

Эксперт Обушенков: Головная боль может быть симптомом проблем полости рта Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иногда хронические головные боли могут быть связаны не с неврологией, а проблемой полости рта - нарушением прикуса, воспалением зубов или дисфункцией челюстного сустава. Об этом РИАМО рассказал врач-стоматолог Максим Обушенков.

«Пациенты нередко месяцами обследуются у неврологов, пытаясь найти причину хронических головных болей, однако проблема оказывается связана с нарушением прикуса, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава или воспалительными процессами в зубах», - сказал спикер.

По его словам, при неправильно прикусе мышцы челюсти работают неравномерно. Из-за чего возникает гипертонус мышц, спазмируются сосуды, могут пережиматься нервные окончания. Также запущенный кариес, периодонтит или пульпит могут вызвать сильные боли за счет вовлечения тройничного нерва. Такую боль пациент тоже может принять за мигрень, однако проблема кроется в полости рта.

«Снизить риск стоматологических проблем помогает качественная ежедневная гигиена полости рта. Для этого важно использовать не только зубную щетку и пасту, но и дополнительные средства ухода: ирригаторы, монопучковые щетки и современные реминерализующие составы», - подчеркнул Обушенков.

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