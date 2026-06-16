Трамп: Сирия способна сама урегулировать вопросы, связанные с «Хезболлах» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия способна самостоятельно урегулировать вопросы, связанные с шиитской организацией «Хезболлах».

Выступая перед журналистами на полях саммита «Большой семерки» (G7), американский лидер сообщил, что рекомендовал Израилю предоставить Дамаску возможность решить эту проблему.

«Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с Хезболлах, потому что, честно говоря, я думаю, что они справятся с этим лучше», — сказал Трамп.

По словам президента США, сирийский лидер Ахмед аш-Шараа является человеком, способным навести порядок в вопросах, связанных с деятельностью организации. Трамп также охарактеризовал «Хезболлах» как «мелкую неприятность, которая постоянно себя проявляет».

Напомним, документ о мире между Вашингтоном и Тегераном вызывает опасения у Израиля. Он считает соглашение недостаточным, так как оно не предусматривает механизм прекращения поддержки «Хезболлы». New York Times пишет, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сильно давят, требуя не подчиняться воле Дональда Трампа. Однако он не хочет публично выступать против главы Белого дома.