В Японии случилось мощное землетрясение, ожидается цунами

Жителей острова просят незамедлительно укрыться в безопасном месте. Фото: hika-j/Shutterstock/Fotodom

Мощное землетрясение зафиксировано на территории Японии. В государстве ожидают приближения цунами. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении острова.

По данным ученых, сейсмические толчки оказались такими сильными, что могут привести к огромному цунами. По всей стране была активирована общенациональная система предупреждения. Жителей острова просят незамедлительно укрыться в безопасном месте.

Уточняется, что землетрясение ощущали жители Токио. В городских зданиях раскачивалась мебель и падали предметы с полок. При этом самые сильные толчки фиксировались в соседних с японской столицей префектурах Сайтама, Ибараки и Гумма. Пока данные о жертвах или пострадавших не публиковали.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цинхай случилось землетрясение. Его магнитуду составила 6,3. Подземный толчок зафиксировали во вторник, 16 июня, в 17:06 по местному времени.