Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземный толчок зафиксирован во вторник, 16 июня, в 17:06 по местному времени в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе на северо-западе страны, пишет китайское агентство «Синьхуа».

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), эпицентр находился на широте 37,80 градуса северной широты и долготе 95,56 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Во вторник в 11:27 по пекинскому времени на индонезийском острове Сулавеси также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки ощущались в районе города Палу — административном центре провинции Центральный Сулавеси с населением около 400 тысяч человек. Сильная тряска продолжалась более минуты. Еще одно землетрясение — магнитудой 5,3 — зафиксировано на Кубе.