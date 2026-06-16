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НовостиПолитика16 июня 2026 11:09

Путин встретился с главой Северной Осетии Меняйло

В последний раз президент встречался с Меняйло в феврале текущего года
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 16 июня, встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Рабочая встреча прошла в закрытом формате. Стороны обсудили развитие региона, а также потребности участников специальной военной операции. Президент отметил хорошую работу чиновника.

В прошлый раз встреча Путина и Меняйло прошла 11 февраля. Тогда обсудили социально-экономическое развитие Северной Осетии и поддержку участников СВО и их семей.

В 2026 году истекает срок полномочий Меняйло на посту главы Северной Осетии. В сентябре пройдет голосование в местном парламенте по назначению нового руководителя республики. Напомним, президент РФ всегда говорил, что Северная Осетия была всегда форпостом страны на Кавказе.