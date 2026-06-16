Трамп: в случае нападения Израиля на Ливан соглашение с Ираном не аннулируется

Трамп заявил, что возможная война в Ливане не будет столь значительна как в Иране Фото: REUTERS.

В случае нападения Израиля на Ливан мирное соглашение с Ираном не будет аннулирована. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» во Франции.

В рамках мероприятия американский лидер пообщался с зарубежными журналистами. Сотрудники СМИ решили узнать у политика, сохранится ли сделка Тегерана и Вашингтона в случае нападений Израиля на Ливан. Сначала Трамп сообщил, что считает вполне вероятным будущий конфликт между Иерусалимом и Бейрутом. Однако, как он уточнил, это никак не повлияет на ближневосточное урегулирование.

«Я недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном. <...> знаете, я считаю, что это (вероятное противостояние Израиля и Ливана - прим. ред.) незначительная война, а вот в Иране - крупная», - ответил Трамп.

Ранее президент США заявил, что мирная сделка запрещает Ирану обладать ядерное оружие. По его словам, если Тегеран подпишет соглашение, то он более не будет иметь права создавать и иметь подобное вооружение.