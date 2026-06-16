Юрист Логин: Присвоение найденных на пляже вещей может обернуться сроком

Эксперт Логин: Присвоение найденных на пляже вещей может обернуться сроком Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присвоение найденных на пляже украшений - преступление. Юрист Сергей Логин рассказал РИАМО, что может ожидать тех, кто посчитает находку своей собственностью.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если человек нашел чужую вещь и присвоил ее себе, не сообщив владельцу или в полицию - это рассматривается как кража. Наказание - до двух лет лишения свободы.

Если же находка сделана на территории, которая имеет историческую или культурную ценность, то в силу вступает уже Уголовный кодекс РФ. За незаконный поиск и изъятие археологических предметов наказание может достигать шести лет.

Чтобы не стать жертвой, юрист советует отдыхающим не оставлять деньги или документы в сумках под полотенцем - это легкая добыча для воров. Лучше всего использовать водонепроницаемые чехлы, делать фото своего имущества перед походом на пляж (это поможет вам в розыске) и не доверяйте свои вещи незнакомцам.

Как KP.RU писал ранее, снимать блюда в кафе и ресторанах можно, так как они являются местами общественного питания. Требования сотрудников общепита не снимать блюда - незаконное.