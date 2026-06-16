Канада ввела санкции против семи физлиц и 34 юрлиц из России. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Канада расширила свои санкционные списки в отношении России. Согласно документу, который опубликовал на своем сайте МИД страны, в него были включены семь физических и 34 юридических лица.

Под новые ограничения со стороны Канады попали Московская и Санкт-Петербургская биржи, а также 120 судов, которые Запад относит к так называемому "теневому флоту."

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под флагом РФ и объявление судов под иностранными флагами "теневым флотом" противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее Великобритания пообещала ввести новый пакет санкций против России. Лондон расширит черный список почти на 600 судов, предположительно связанных с РФ, а также под ограничения попадут компании, участвующие в закупках западных технологий для российской армии, и некоторые поставщики финансовых услуг из третьих стран.