Британия анонсировала новые санкции против России

Британия 16 июня введен новые санкции против танкеров с российским СПГ. Фото: Patricia Bartos/dpa/Global Look Press

Великобритания объявит о новом пакете санкций против России, который затронет суда, перевозящие сжиженный природный газ, 16 июня. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера, опубликованном к открытию саммита G7 во французском Эвиане.

Как следует из документа, Лондон расширит черный список почти на 600 судов, предположительно связанных с Россией. Помимо этого, под ограничения попадут компании, которые, по данным британских властей, участвуют в закупках западных технологий для нужд российской армии. Вдобавок Лондон планирует ужесточить давление на некоторых поставщиков из третьих стран, предоставляющих финансовые услуги Москве.

Накануне ЕС ввел новые санкции против России, включив в черный список более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных стран. Одновременно с этим глава евродипломатии Кая Каллас предложила запретить въезд в Евросоюз всем участникам спецоперации на Украине.

Как писал KP.RU, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил антироссийские санкции наносят вред не РФ, а мировой экономике, делая из нее инвалида.