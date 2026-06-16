Умер Роджер Кук, британский журналист-расследователь

Кук посвятил журналистике более полувека и стал одним из самых узнаваемых тележурналистов королевства. Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Умер известный британский журналист-расследователь и телеведущий Роджер Кук. На момент смерти ему было 83 года. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на заявление семьи Кука.

По имеющимся данным, журналист покинул мир 13 июня. В последние месяцы жизни он боролся с болезнью. Однако родственники так и не раскрыли, что это за недуг.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Роджера Кука <...>. Помимо выдающейся и отмеченной наградами карьеры в журналистике, Роджер был прежде всего любимым мужем и отцом», - следует из материала.

Кук посвятил журналистике более полувека и стал одним из самых узнаваемых тележурналистов королевства. Широкую известность ему принесла программа «Отчет Кука», в которой он разоблачал преступления и коррупцию. Его расследования не только получили общественное признание, но и повлекли за собой реальные изменения в британском законодательстве.

На протяжении карьеры телеведущий был удостоен множества профессиональных наград. Среди СМИ его считали эталоном расследовательской журналистики.

Ранее стало известно о смерти Валентина Касаткина - бывшего посла СССР и России в Таиланде и Португалии. Он умер в возрасте 96 лет 13 июня.