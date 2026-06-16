Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, а только играет «на публику и еще на фортепиано». С таким комментарием глава МИД РФ выступил по итогам встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

Лавров обратил внимание, что Киев не направляет внятных сигналов, а ограничивается «мегафонной дипломатией». Министр обыграл известный музыкальный номер Зеленского, в котором тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

Как писал KP.RU, ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Зеленский полностью контролируется неонацистскими группировками, которые спонсируются Лондоном и Брюсселем и держат в страхе население Украины. По его словам, действия России на Украине — это миссия по спасению братского народа от неонацистской оккупации.