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НовостиПолитика16 июня 2026 11:34

В России дали неожиданную характеристику Зеленскому

Лавров заявил, что Зеленский играет на публику и на фортепиано
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, а только играет «на публику и еще на фортепиано». С таким комментарием глава МИД РФ выступил по итогам встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

Лавров обратил внимание, что Киев не направляет внятных сигналов, а ограничивается «мегафонной дипломатией». Министр обыграл известный музыкальный номер Зеленского, в котором тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

Как писал KP.RU, ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Зеленский полностью контролируется неонацистскими группировками, которые спонсируются Лондоном и Брюсселем и держат в страхе население Украины. По его словам, действия России на Украине — это миссия по спасению братского народа от неонацистской оккупации.