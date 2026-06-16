Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на новость о признании двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьера Британии Кира Стармера. Соответствующий вердикт вынес накануне лондонский суд Олд-бейли.

В telegram-канале Захарова заявила, что украинцы совершают преступления по всему миру, о чем с гордостью объявляют. Дипломат призвала угадать, кто, по мнению журналистов, будет виновным в инциденте с домом Стримера: украинцы, живущие за счет британских налогоплательщиков, британские спецслужбы или российские граждане, которые якобы руководили остальными претендентами. Верным ответом, в шутку написала дипломат, является салат-латук, который в 2022 году «одолел» Лиз Трасс.

Речь идет об инциденте, когда британские букмекеры предлагали ставить на то, что премьер Трасс покинет пост в течение 35 дней — за время, которое требуется для порчи салата. Издание Daily Star вело видеотрансляцию «гонки» между Трасс и салатом, и уже через шесть дней после начала трансляции премьер ушла в отставку, а видео было подписано словами: «салат пережил Трасс».

Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неожиданную причину отставки британского премьера Стармера. По его словам, помощь в этом вопросе оказали «инопланетяне».