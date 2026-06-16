Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз развалится, если туда вступит Украина. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций», - сказал Лавров.

По его его словам, если ЕС хотят развалить свою экономическую структуру и стать военным блоком - это приглашение к большим неприятностям для них.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский занимается "мегафонной дипломатией", как это было с хамским посланием в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Киев согласился на все условия, которые ранее были выдвинуты для вступления Украины в Евросоюз.