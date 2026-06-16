Украина согласилась выполнить все условия для вступления в Евросоюз: вот что будет делать Киев

Украина согласилась изменить законодательство ради вступления в ЕС. Фото: REUTERS.

Киев согласился на все условия, которые ранее были выдвинуты для вступления Украины в Евросоюз. Об этом информировал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка, пишет издание «Европейская правда».

Речь идёт о приведении в соответствие с нормами ЕС украинского законодательства в сферах правосудия, свободы и безопасности. Также изменению подлежат законы в области юридических и фундаментальных прав, финансового контроля, госзакупок и статистики.

Напомним, 15 июля на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время страны Евросоюза могут затормозить процесс вступления Украины в объединение.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.