Стало известно, когда огласят результаты экспертизы найденной палки на тропе, где пропали Усольцевы Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

После девяти месяцев поисков в тайге Красноярского края найдена первая зацепка — обломок палки для скандинавской ходьбы. Возможно, находка поможет раскрыть тайну пропажи семьи Усольцевых. Она была направлена на экспертизу, результаты которой будут ясны через месяц. Об этом пишет издание «КП-Красноярск».

«Предстоит провести экспертизу, чтобы понять, имеет ли она отношение к Усольцевым. Генетическая экспертиза проводится в течение месяца», — рассказали в СК по региону на запрос корреспондента «Комсомолки».

Нужно отметить, что спустя столько месяцев поисков следствие так и не смогло установить точную причину пропажи семьи Усольцевых. Рассматривались разные версии, от криминальной до фатастической. Даже было предположение, что семья может иметь связь с разведкой США. В итоге эксперты заявили, что склоняются больше к версии о несчастном случае.