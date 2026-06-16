ТАСС: истребитель-«невидимка» Су-57 показал свою эффективность в ходе СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский истребитель-«невидимка» Су-57 успешно продемонстрировал свои боевые возможности в ходе специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечает агентство, боевой дебют самолета получил положительные отзывы. Ранее занимавший пост министра обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО новейший российский истребитель «показал себя блестяще».

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отдельно выделил способность самолета преодолевать самые современные оборонительные системы. По его словам, Су-57 доказал свою высокую эффективность в условиях активного противодействия со стороны передовых западных комплексов ПВО, включая американские Patriot, а также европейские NASAMS и IRIS-T.

Ранее высокую оценку отечественной разработке дал президент РФ Владимир Путин. Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.