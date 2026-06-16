Стали известны детали о семье девочек, пропавших в Петрозаводске

Две пропавшие в Петрозаводске девочки 7 и 11 лет воспитываются в приемной семье, из нее они неоднократно сбегали. Эту информацию РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

«Девочки проживали в приемной семье. Периодически они сбегали в центр помощи детям "Надежда"», - поделился подробностями собеседник агентства.

По словам источника, биологическая мать сестер лишена родительских прав. Про родного отца детей информации нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, о пропаже двух несовершеннолетних девочек стало известно утром 16 июня. Подружки неожиданно исчезли вечером 15 июня в микрорайоне Ключевая. С тех пор местоположение семилетней Валерии и 11-летней Ксении никому неизвестно. Встревоженные родители детей обратились в полицию Республики Карелия.

По имеющимся сведениям, в день исчезновения Лера была одета в желтую футболку и кепку с ушками. Ксюша же была в светло-синей джинсовой кепке, черной кофте и с желтой сумкой.