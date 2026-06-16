Трамп заявил о готовности сделать все возможное для урегулирования на Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в ходе официальной встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил о готовности приложить максимум усилий для завершения конфликта на Украине.

«Я сделаю все, что могу», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, какие шаги готов предпринять Вашингтон для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, спецпосланник США по Украине Кит Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время совершат еще один визит в Россию. Эта договоренность была достигнута по итогам недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В Кремле также отметили, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются по существующим каналам, несмотря на отсутствие согласованной даты предстоящего визита.