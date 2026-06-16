Житель Красноярского края поджег дом с собственными детьми, чтобы отомстить жене Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина разозлился на жену и поджег дом с четырьмя спящими детьми во время застолья. Инцидент произошел 2 мая в поселке Новая Сокса Назаровского округа. Пара выпивала у родственников, женщина не планировала уходить. Мужчина неоднозначно воспринял отказ и подпалил дом, в котором находились его дети, после чего сбежал, сообщает "КП-Красноярск".

Пожар заметил проходящий мимо человек и вывел детей из дома, их здоровью ничего не угрожает. При этом дом почти полностью сгорел.

Отца семьи арестовали, его обвиняют в покушении на убийство четырех детей и поджоге. В правоохранительных органах отметили, что мужчина может избежать колонии, так как у него есть психическое заболевание. Его уже освобождали от уголовной ответственности.

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