Как ВС РФ удалось зайти в Константиновку: бойцы нашли у противника слабое место

Комбат Задон рассказал про слабое место ВСУ в Константиновке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие смогли зайти в город Константиновка, наступая через теплицы, которые оказались самым слабым местом в обороне Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командир 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Задон на видео, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, российские бойцы применили маневры, чтобы обмануть противника, раздергав его с нескольких направлений почти одновременно, и выбрали для удара самую уязвимую сторону.

«Так мы зашли через теплицы, с теплиц все началось. Зачистили их, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось», — рассказал комбат на видео Минобороны России.

Задон отметил, что украинские боевики вели наблюдение, рассредоточившись на ключевых перекрестках города, и старались максимально избегать контактных боев.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении 120 зданий от украинских боевиков в Константиновке в ходе наступательных действий Южной группировки войск. Это один из ключевых укрепрайонов ВСУ в ДНР.