В ВСУ сообщили, что военные имеют право сбивать дроны над жилыми домами

Командир Мустафаев заявил, что за последствия уничтожения БПЛА над домами ВСУ не отвечает Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские военные имеют право сбивать дроны над жилыми домами. Об этом заявил командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Никаких юридических запретов сбивать над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут», - сказал он.

Вместе с тем командир рассказал о правиле, действующем в его подразделении. По его словам, если БПЛА захвачен над жилыми кварталами или объектами инфраструктуры, экипаж визуально сопровождает цель до тех пор, пока она не покинет опасную зону. И только после этого технику уничтожают. Мустафаев подчеркнул, что это исключительно внутренняя инициатива, а не требование закона.

KP.RU прежде писал, что недавно украинский беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом в Белгородской области. При инциденте пострадала женщина.