Макрон и Мерц перепутали жен: конфуз перед саммитом G7

Перед саммитоом G7 во французском Эвиане произошел курьезный инцидент. Как пишет журнал Stern.de, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали своих жен во время фотосессии.
Как отмечает издание, причиной неловкого момента могли стать похожие наряды супруг лидеров — Брижит Макрон и Шарлотты Мерц. На почти двухминутном ролике, опубликованном журналом, запечатлен момент, как Макрон хватает за руку свою супругу Брижит, стоящую рядом с Мерцем, и подводит к себе. На ее место встает Шарлотта Мерц. После улыбающиеся политики с женами продолжают позировать фотографам.
Ранее, как писал KP.RU, супруга Макрона оказалась в центре внимания президента США Дональда Трампа. На полях саммита хозяин Белого дома продемонстрировал свое фирменное рукопожатие, задержав руку Брижит дольше обычного.