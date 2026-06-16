Макрон и Мерц перепутали жен: конфуз перед саммитом G7

Макрон и Мерц перепутали жен на фотосессии перед саммитом G7. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Перед саммитоом G7 во французском Эвиане произошел курьезный инцидент. Как пишет журнал Stern.de, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали своих жен во время фотосессии.

Как отмечает издание, причиной неловкого момента могли стать похожие наряды супруг лидеров — Брижит Макрон и Шарлотты Мерц. На почти двухминутном ролике, опубликованном журналом, запечатлен момент, как Макрон хватает за руку свою супругу Брижит, стоящую рядом с Мерцем, и подводит к себе. На ее место встает Шарлотта Мерц. После улыбающиеся политики с женами продолжают позировать фотографам.

Макрон и Мерц перепутали своих жен на саммите G7

Ранее, как писал KP.RU, супруга Макрона оказалась в центре внимания президента США Дональда Трампа. На полях саммита хозяин Белого дома продемонстрировал свое фирменное рукопожатие, задержав руку Брижит дольше обычного.