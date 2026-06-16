Обозвал «карликом» и приказал «исчезнуть»: мэра Ниццы прилюдно унизил министр транспорта Франции

BFMTV: мэр Ниццы Сьотти требует уволить министра транспорта Табаро после угроз. Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Скандал разразился во Франции после визита президента Эммануэля Макрона в Ниццу. Мэр города Эрик Сьотти направил премьер-министру Себастьяну Лекорню письмо с требованием уволить министра транспорта Филиппа Табаро, сообщает BFMTV. Поводом стали публичные оскорбления и угрозы, которые министр позволил себе в присутствии свидетелей.

Как пишет издание Canard Enchaîné, Табаро во время мероприятия достаточно громко и прилюдно назвал мэра «карликом», а затем подошел к нему и тихо пригрозил, что заставит того «исчезнуть».

По данным BFMTV, напряженность между политиками усилилась из-за их прошлого членства в партии «Республиканцы» и политического соперничества на местном уровне, особенно в преддверии выборов в Сенат. Уход Сьотти из партии лишь обострил конфликт, который теперь перерос в публичный скандал с требованием отставки министра.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит 3-процентный цифровой налог на американские технологические компании.