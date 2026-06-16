Трамп снял с шеи цепь бойца UFC Хокита после его слов о жене Обамы Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп снял с шеи цепь, подаренную ему бойцом UFC Джошем Хокитом, после заявления спортсмена о бывшей первой леди США Мишель Обаме.

Инцидент произошёл после поединка, состоявшегося в рамках турнира в Белом доме. Хокит одержал победу над Дерриком Льюисом техническим нокаутом, после чего подошёл к американскому лидеру и надел на него свою цепь в знак уважения.

Однако во время последующего интервью боец сделал провокационное заявление в адрес Мишель Обамы.

«И напоследок: Мишель Обама — мужчина. Я прав, Америка?» — сказал он.

После этих слов Трамп, который ранее доброжелательно принял подарок, демонстративно снял цепь с шеи и сжал её в руке.

Тем временем Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило теракт на UFC Freedom 250 в Вашингтоне. Были задержаны пять человек, еще 23 могут быть причастны. Как сообщается, планировалось использовать дроны с взрывчаткой для атак на здания рядом с местом проведения, что вызвало бы эвакуацию и нападение на Белый дом.

Ранее сайт KP.RU писал, что именно Трамп организовал турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Все бои на мероприятии завершились досрочно.