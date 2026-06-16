Актер Том Холланд подтвердил тайную свадьбу с Зендеей

Британский актер Том Холланд подтвердил слухи о тайной свадьбе с американской актрисой Зендеей. В интервью британскому изданию Esquire он раскрыл свой секрет, отвечая на вопрос журналиста о фейковых свадебных фотографиях, которые ранее распространились в Интернете.
Репортер поинтересовался, не пришлось ли актеру оправдываться перед родственниками, когда эти снимки появились в Сети. Дескать, они же могли обидеться, что их не пригласили.
«Нет, они все там были», - заявил Том Холланд журналисту.
Другие подробности церемонии актер раскрывать не стал, однако признался, что рядом с Зендеей чувствует себя по-настоящему любимым и защищенным. Слухи о браке пары ходили с марта 2026 года, а актрису не раз замечали с кольцом на безымянном пальце.
Ранее Том Холланд признался, что боится читать вслух из-за тяжелой дислексии, которая мешает ему в работе. Он старается учить текст наизусть, чтобы не спотыкаться при чтении сценария или карточек в живых эфирах.