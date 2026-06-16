Трамп заявил, что не слышал о подготовке теракта около Белого дома Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент он не слышал о подготовке теракта в Белом доме.

Ранее появилась информация, что Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило предполагаемый террористический акт на мероприятии UFC Freedom 250, которое прошло в выходные.

Утверждалось, что были задержаны пять человек. Кроме того, следователи установили личности еще 23 человек, потенциально причастных к заговору.

Сайт KP.RU писал, что американский лидер организовал UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Все бои турнира завершились досрочно.