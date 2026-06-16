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НовостиВ мире16 июня 2026 12:53

Трамп допустил ужесточение санкций против России

США могут усилить санкционное давление на Россию на фоне падения мировых цен на нефть
Арина СЕРОВА
США могут усилить санкционное давление на Россию на фоне падения мировых цен на нефть

США могут усилить санкционное давление на Россию на фоне падения мировых цен на нефть

Фото: REUTERS.

США вполне могут ужесточить санкции против России на фоне падения мировых цен на нефть. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки». Судя по всему, американский лидер решил присоединиться к европейским союзникам в рамках санкционного давления на Москву из-за конфликта на Украине.

«Вскоре мы сможем это сделать (усилить санкционное давление на РФ – прим. ред.), потому что нефть сейчас поставляется. Мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», - сказал Трамп.

Совсем недавно глава Белого дома сообщал о готовности оказать воздействие на страны Европы и Киев в вопросе урегулирования конфликта. Обещание он дал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.