Трамп проиграл Тегерану: раскрыта цена войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Сделка президента США Дональда Трампа с Ираном стала унижением для Вашингтона. Как пишет американское издание The New York Times, хозяин Белого дома совершил серьезную ошибку, развязав четырехмесячный конфликт, который велся «безрассудно» и с нарушением закона.

По мнению авторов материала, объявленные условия перемирия свидетельствуют о том, что Трамп не добился практически ничего из того, что обещал. Вашингтон не достиг «полной и безоговорочной победы», в Иране не произошло смены режима, а ядерные вопросы будут обсуждаться в формате, напоминающем соглашение 2015 года, которое сам Трамп ранее называл «худшей сделкой в истории».

Авторы газеты считают, что в стратегическом плане Иран выходит из конфликта в более сильной позиции, чем до войны. США же, напротив, ослабли в военном, дипломатическом и экономическом отношении, пишут журналисты.

NYT заключает, что Трамп игнорировал Конституцию, мнение союзников и рекомендации помощников, а теперь вынужден согласиться на переговоры, которые воспринимаются мировым сообществом как его личное поражение и удар по интересам Америки.

США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании. Его официальное подписание запланировано на 19 июня в Швейцарии. Документ предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе, отмену нефтяных санкций против Тегерана, обязательство Ирана не создавать и не приобретать ядерное оружие, а также снятие блокады с иранских портов. На разработку финального мирного договора отводится 60 дней.

Как писал KP.RU, ранее в разговоре с журналистами Трамп заявил о намерении после разрешения конфликта с Ираном сфокусировать внимание на украинском урегулировании.