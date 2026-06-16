В Калининграде женщина обокрала электрика и пыталась сбросить его с лестницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области неплательщица украла мобильный телефон у электрика, который пришел отключать свет за долги. Она пыталась сбросить его с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба "РоссетиЯнтарьЭнергосбыт".

По информации пресс-службы, женщина является сторонницей запрещенной в России экстремистской организации. Она считала и уверяла, что может бесплатно пользоваться электричеством. При этом она игнорировала предупреждения об отключениях и самовольно подключалась к электросетям.

Отмечается, что женщина не позволяла приблизиться к приборам учета и пыталась скинуть контролера с лестницы, украв у него мобильный телефон. Для того, чтобы вернуть устройство, мужчине пришлось обращаться в правоохранительные органы.

"Суд признал женщину виновной и приговорил обвиняемую к двум годам ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе.

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