Суд отправил Диану Шурыгину под арест по делу о распространении порнографии

Диану Шурыгину подозревают в распространении порнографии. Фото: Личная страничка в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест 27-летнюю блогершу Диану Шурыгину. Девушку обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. По вменяемой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом стало известно KP.RU.

Согласно решению суда, Шурыгина пробудет под домашним арестом как минимум до 19 июля.

В рамках расследования правоохранительные органы уже провели следственные действия. Обыск в московской квартире Шурыгиной прошел 11 июня. Силовики изъяли всю видеоаппаратуру, цифровую технику и сопутствующее оборудование, при помощи которого, по версии следствия, создавался и монтировался контент категории 18+.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогерши и бывшей участницы популярных ток-шоу стали интимные видеоролики, которые публиковались в закрытых Telegram-каналах. Следствие квалифицирует действия девушки по статье, подразумевающей распространение порнографии, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.