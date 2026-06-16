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НовостиЭкономика16 июня 2026 13:13

Bloomberg: Россия добилась почти рекордных объемов экспорта нефти

Среднесуточный объем перевозок сырой нефти за четыре недели в РФ достиг 3,83 млн баррелей
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Bloomberg: Россия добилась почти рекордных объемов экспорта нефти

Bloomberg: Россия добилась почти рекордных объемов экспорта нефти

Фото: REUTERS.

Россия продолжает наращивать поставки нефти на мировой рынок, достигнув почти рекордных показателей, сообщает американское информагентство Bloomberg 16 июня, во вторник.

Согласно его данным, среднесуточный объем перевозок сырой нефти в РФ за четыре недели до 14 июня составил 3,83 миллиона баррелей — это самый высокий показатель за год. Среднегодовой объем перевозок с начала 2026 года составляет 3,49 миллиона баррелей в день, что превышает среднегодовые показатели за каждый год с февраля 2022 года. Bloomberg отмечает, что Россия продолжает поставлять нефть через альтернативные маршруты, успешно адаптировавшись к санкциям.

Между тем стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1983 года на фоне конфликта с Ираном. За прошлую неделю из него высвободили 8,9 млн баррелей, объем запасов снизился до 340,3 млн баррелей, что ниже предыдущего минимума июля 2023 года.